Германский регулятор рекомендовал вакцинировать AstraZeneca лишь граждан старше 60

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Германский регулятор рекомендовал правительству разрешать применение вакцины компании AstraZeneca только среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил во вторник телеканал NTV со ссылкой на заявление ведомства.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ в возрастной группе до 60 лет. Ранее об ограничении применения AstraZeneca сообщили в Берлине и Мюнхене.

Как ожидается, правительство ФРГ примет окончательное решение на этот счет вечером.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.