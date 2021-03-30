Германский регулятор рекомендовал вакцинировать AstraZeneca лишь граждан старше 60

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Германский регулятор рекомендовал правительству разрешать применение вакцины компании AstraZeneca только среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил во вторник телеканал NTV со ссылкой на заявление ведомства.
Такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ в возрастной группе до 60 лет. Ранее об ограничении применения AstraZeneca сообщили в Берлине и Мюнхене.
Как ожидается, правительство ФРГ примет окончательное решение на этот счет вечером.
В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.