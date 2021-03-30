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Пандемия COVID-19

Мурашко заявил, что вопрос вакцинации беременных от COVID-19 только начинают изучать

Глава Минздрава отметил, что специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса тем, кто планирует беременность

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты только начинают изучение вопроса вакцинации беременных от новой коронавирусной инфекции. Тем, кто планирует беременность, настоятельно рекомендуется прививаться, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

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"Сейчас только в мире начинается [изучение информации о влиянии вакцин от COVID-19 на беременных], в том числе у нас, подходим к формату использования вакцины во время беременности. Исследования по репродуктивной токсичности у нас на этих [вакцинных] платформах проведены", - сказал он.

Он отметил, что специалисты рекомендуют прививаться от коронавируса тем, кто планирует беременность. "В третьем триместре пациентки часто заболевают тяжело, поэтому целесообразно до наступления беременности планировать, пройти вакцинацию. Это обезопасит вас и вашего будущего ребенка", - заключил он.

Ранее главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина сообщала, что коронавирус может увеличивать риск осложнений при беременности, поэтому лицам репродуктивного возраста рекомендуется прививаться.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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