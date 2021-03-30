Муфтий Москвы передал гуманитарную помощь сирийским беженцам в Ливане

БЕКАА /ЛИВАН/, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Дети из сирийских семей приветствовали во вторник прибытие в лагерь беженцев на востоке Ливана муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, который возглавляет делегацию российских мусульман. Как передает корреспондент ТАСС, на территории местной школы возле города Сайднаиль муфтий открыл спортивно-игровую площадку, которой смогут пользоваться 450 учащихся. Сама школа располагается во временных вагончиках, оборудованных под классы, где есть отопление и вода.
"Мы давно мечтали, чтобы у нас был спортивный парк и настоящие футбольные ворота, - отметил с восторгом юный сириец по имени Муханнад. - Мы благодарим делегацию из России за этот долгожданный подарок". Кроме того, по его словам, каждый школьник получил пакет с письменными принадлежностями, игрушками и сладостями.
Муфтий побеседовал на арабском языке с работающими в школе преподавателями, поинтересовался их заботами и успехами учащихся, а под конец посадил саженец оливы на школьном дворе.
В лагере беженцев Аляутдинов принял участие в раздаче гуманитарной помощи, собранной по инициативе Духовного управления мусульман. "Все наши поездки носят благотворительный характер, - рассказал он. - На этот раз мы передали коробки с продовольственными наборами, которых хватит на 25 дней, чтобы прокормить одну семью".
Как подчеркнул представитель Ливанской мусульманской ассоциации "Такафуль" Ахмед Ходр, поддержка со стороны российской общественности важна для сирийских беженцев, учитывая, что на их социальном положении отражается острый экономический кризис в Ливане. "Семьи сирийцев нуждаются в продовольственной помощи, и мы благодарим российскую сторону за эту своевременную акцию, - сказал он. - Мы также высоко ценим проявленную заботу о детях беженцев, их образовании и досуге".
В среду муфтий Москвы и сопровождающая его делегация совершат поездку в Дамаск. "Мы хотим оценить и понять на месте, что мы, российские мусульмане, от имени нашей страны можем там сделать в плане благотворительных проектов", - подчеркнул Аляутдинов. Среди возможных проектов он назвал строительство поселка для сирийских семей, которые нуждаются в жилье.