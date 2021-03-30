Муфтий Москвы передал гуманитарную помощь сирийским беженцам в Ливане

БЕКАА /ЛИВАН/, 30 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Дети из сирийских семей приветствовали во вторник прибытие в лагерь беженцев на востоке Ливана муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, который возглавляет делегацию российских мусульман. Как передает корреспондент ТАСС, на территории местной школы возле города Сайднаиль муфтий открыл спортивно-игровую площадку, которой смогут пользоваться 450 учащихся. Сама школа располагается во временных вагончиках, оборудованных под классы, где есть отопление и вода.

"Мы давно мечтали, чтобы у нас был спортивный парк и настоящие футбольные ворота, - отметил с восторгом юный сириец по имени Муханнад. - Мы благодарим делегацию из России за этот долгожданный подарок". Кроме того, по его словам, каждый школьник получил пакет с письменными принадлежностями, игрушками и сладостями.

Муфтий побеседовал на арабском языке с работающими в школе преподавателями, поинтересовался их заботами и успехами учащихся, а под конец посадил саженец оливы на школьном дворе.

В лагере беженцев Аляутдинов принял участие в раздаче гуманитарной помощи, собранной по инициативе Духовного управления мусульман. "Все наши поездки носят благотворительный характер, - рассказал он. - На этот раз мы передали коробки с продовольственными наборами, которых хватит на 25 дней, чтобы прокормить одну семью".