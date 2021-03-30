Нижегородская область намерена закупить 1,5 тыс. машин для медучреждений до 2025 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируют закупить более 1,5 тыс. автомобилей для медицинских учреждений. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Также до конца текущего года мы планируем закупить 321 автомобиль. А до 2025 года - более 1,5 тыс. автотранспортных средств для нужд первичного звена здравоохранения", - цитирует пресс-служба замгубернатора Давида Мелик-Гусейнова.

Он также отметил, что в 2020 году по региональной программе в области провели ремонт в 110 организациях, на это направили 530 млн рублей. "В 2021 году мы запланировали ремонт 126 объектов в рамках программы по модернизации, на эти цели будет направлено более 1,3 млрд рублей. А до 2025 года отремонтируем 664 объекта, объем финансирования составит более чем 8,7 млрд рублей", - добавил заместитель губернатора.

Всего на реализацию программы до конца 2025 года направят более 15,5 млрд рублей, из которых 813 млн - региональные средства.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России 1 января 2021 года. Планируется обеспечить оптимальную доступность для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций.