На территории университета Уинчестера в Англии установили памятник Грете Тунберг

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Памятник 18-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг установлен во вторник на территории университета Уинчестера (графство Хэмпшир) на юго-востоке Англии. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, многие студенты остались разочарованы решением администрации вуза.
Greta Thunberg's been honoured with her own statue at the University of Winchester. It's been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ— Capital S Coast News (@CapitalSCNews) March 30, 2021
По данным Би-би-си, статуя Тунберг обошлась университету примерно в £24 тыс. ($33 тыс.), что, как считают представители студенческого союза, является не самым эффективным расходованием средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов. Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг "показывает фантастический пример всем, поднимая важные глобальные темы", однако учащиеся не поддерживают установку памятника ей.
"Мы столкнулись с коронавирусом, многие студенты не могли посещать университетский кампус. Они пытаются учиться в онлайн-формате и остро нуждаются в поддержке. Мы призываем руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам", - отметила Болл. При этом в администрации вуза подчеркнули, что на установку памятника не были израсходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения.
"Грета - молодая женщина, которая, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким способом, - говорится в заявлении вуза. - Мы знаем, что многие считают ее противоречивой фигурой. Как университет мы приветствуем дебаты и дискуссии по важным темам. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему, как бы сильно жизнь ни бросала нас".
Как указало агентство PA, автором бронзовой скульптуры выступила британка Кристин Чарльзворт. В администрации университета Уинчестера заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.