На территории университета Уинчестера в Англии установили памятник Грете Тунберг

По данным Би-би-си, статуя Тунберг обошлась университету примерно в £24 тыс. ($33 тыс.), что, как считают представители студенческого союза, является не самым эффективным расходованием средств в период пандемии коронавируса и возможных на этом фоне увольнений сотрудников образовательного учреждения из-за ограниченности финансовых ресурсов. Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг "показывает фантастический пример всем, поднимая важные глобальные темы", однако учащиеся не поддерживают установку памятника ей.

"Мы столкнулись с коронавирусом, многие студенты не могли посещать университетский кампус. Они пытаются учиться в онлайн-формате и остро нуждаются в поддержке. Мы призываем руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам", - отметила Болл. При этом в администрации вуза подчеркнули, что на установку памятника не были израсходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения.

"Грета - молодая женщина, которая, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Поскольку университет выступает за устойчивое развитие и социальную справедливость, мы гордимся тем, что чествуем эту вдохновляющую женщину таким способом, - говорится в заявлении вуза. - Мы знаем, что многие считают ее противоречивой фигурой. Как университет мы приветствуем дебаты и дискуссии по важным темам. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему, как бы сильно жизнь ни бросала нас".

Как указало агентство PA, автором бронзовой скульптуры выступила британка Кристин Чарльзворт. В администрации университета Уинчестера заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.