{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На практическом экзамене на права с 1 апреля можно использовать машины автошкол и ГИБДД

Автомобиль обязательно должен быть с левым рулем и у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза, уточнил глава ГИБДД Михаил Черников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кандидаты в водители на практическом экзамене на получение прав для управления транспортным средством после вступления в силу с 1 апреля нового административного регламента смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции. Об этом сообщил во вторник руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

На эту тему
"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?
"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?

"Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства РФ от 20 декабря 2019 года.

Теоретическая часть экзамена

Черников сообщил, что Госавтоинспекция изучает предложения по расширению и углублению теоретической части экзамена на право управления транспортным средством. 

По его словам, в настоящее время изменения в экзаменационные билеты по теоретической части вносятся в зависимости от того, как меняются правила дорожного движения. "Есть, конечно, предположения о том, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части <...> практического дальнейшего применения. Научный центр безопасности дорожного движения занимается, чтобы сделать это и комфортно для кандидатов в водители, и в то же время сделать <...> так, чтобы он [сдающий экзамен] умел считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания правил дорожного движения, непосредственно уже двигаясь по дорогам общего пользования", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли вносить изменения в теоретическую часть экзамена.

Ранее ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства сообщили, что новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена. В настоящее время все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. Кандидату в водители для ответа на экзаменационный билет предоставляется 20 минут.

В сентябре 2020 года МВД России подготовило проект нового регламента. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их ввод перенесли на 1 апреля 2021 года.

Теги
РоссияЧерников, Михаил Юрьевич
Минобрнауки подготовило проект порядка отбора вузов в программу "Приоритет-2030"
В ведомстве отметили, что "Приоритет-2030" станет крупнейшей в истории современной России программой по государственной поддержке вузов, претендовать на которую смогут университеты из всех регионов
Читать полностью