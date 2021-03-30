На практическом экзамене на права с 1 апреля можно использовать машины автошкол и ГИБДД

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Кандидаты в водители на практическом экзамене на получение прав для управления транспортным средством после вступления в силу с 1 апреля нового административного регламента смогут использовать как автомобили автошкол, так и Госавтоинспекции. Об этом сообщил во вторник руководитель российской ГИБДД Михаил Черников.

"Они могут использовать и автомобиль Госавтоинспекции или автомобиль автошколы. Обязательно он должен быть с левым рулем и обязательно у него должны быть установлены дополнительные педали сцепления и педаль тормоза", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством. Проект административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений был разработан в целях реализации соответствующего постановления правительства РФ от 20 декабря 2019 года.

Теоретическая часть экзамена

Черников сообщил, что Госавтоинспекция изучает предложения по расширению и углублению теоретической части экзамена на право управления транспортным средством.

По его словам, в настоящее время изменения в экзаменационные билеты по теоретической части вносятся в зависимости от того, как меняются правила дорожного движения. "Есть, конечно, предположения о том, что необходимо расширить, углубить знания кандидата в водители в части <...> практического дальнейшего применения. Научный центр безопасности дорожного движения занимается, чтобы сделать это и комфортно для кандидатов в водители, и в то же время сделать <...> так, чтобы он [сдающий экзамен] умел считывать всю дорожно-знаковую информацию и правильно применять знания правил дорожного движения, непосредственно уже двигаясь по дорогам общего пользования", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли вносить изменения в теоретическую часть экзамена.

Ранее ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос агентства сообщили, что новый административный регламент на получение водительских прав не предусматривает изменений процедуры проведения теоретический части экзамена. В настоящее время все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответа, один из которых правильный. Кандидату в водители для ответа на экзаменационный билет предоставляется 20 минут.

В сентябре 2020 года МВД России подготовило проект нового регламента. Изменения должны были вступить в действие 1 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их ввод перенесли на 1 апреля 2021 года.