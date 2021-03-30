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Пандемия COVID-19

СМИ: в Испании разрешат прививать вакциной AstraZeneca людей старше 65 лет

По данным радио Cadena SER, власти королевства также решили использовать вакцину компании Janssen для людей от 66 лет

МАДРИД, 30 марта. /ТАСС/. Власти Испании решили упразднить верхний возрастной предел для вакцинации препаратом от коронавируса, разработанным британско-шведской фирмой AstraZeneca. Об этом сообщила во вторник радиостанция Cadena SER.

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Ранее в стране данным препаратом прививали только людей от 18 до 65 лет. Кроме того, власти королевства также решили использовать вакцину компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson - для лиц от 66 лет.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. К настоящему моменту в 47-миллионной стране было сделано более 7,7 млн прививок от коронавируса. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено свыше 3,27 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 75,3 тыс. человек.

На данный момент в ЕС одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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