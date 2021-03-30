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Пандемия COVID-19

DPA: в Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

По данным агентства, распоряжение вступает в силу 31 марта

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Министры здравоохранения федеральных земель Германии по итогам переговоров во вторник распорядились разрешить вакцину компании AstraZeneca только для вакцинации граждан старше 60 лет. Как сообщило агентство DPA, распоряжение вступает в силу 31 марта.

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Такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ, получивших этот препарат, в возрастной группе до 60 лет.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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