DPA: в Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Министры здравоохранения федеральных земель Германии по итогам переговоров во вторник распорядились разрешить вакцину компании AstraZeneca только для вакцинации граждан старше 60 лет. Как сообщило агентство DPA , распоряжение вступает в силу 31 марта.

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

Такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ, получивших этот препарат, в возрастной группе до 60 лет.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.