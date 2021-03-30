Минобрнауки подготовило проект порядка отбора вузов в программу "Приоритет-2030"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Минобрнауки России разработало порядок отбора вузов для участия в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Проект документа опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемые порядок проведения отбора образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития <...> в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"; порядок предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования", - указано в тексте документа.

"Приоритет-2030" станет крупнейшей в истории современной России программой по государственной поддержке вузов, претендовать на которую смогут университеты из всех регионов страны, подчеркивают в Минобрнауки. "Это позволит выпускать профессионалов и специалистов высокого уровня для развития научного и экономического потенциала на местах. Масштабная поддержка отраслевых и региональных вузов станет драйвером развития регионов", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Правительство России в начале года одобрило проведение в 2021-2030 годах программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", которая направлена на поддержку вузов. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей.