СМИ: в Афинах 64-летняя женщина умерла вскоре после прививки вакциной AstraZeneca

АФИНЫ, 30 марта. /ТАСС/. Жительница Афин умерла вскоре после прививки вакциной компании AstraZeneca. Как сообщает во вторник газета " Прото тема ", у 64-летней женщины были хронические заболевания, врачи полагают, что смерть не связана с вакцинацией.

По данным издания, женщина сделала прививку в поликлинике района Илион, где пробыла около 15 минут, как требуется после введения дозы вакцины AstraZeneca, которую в настоящее время в Греции получают люди в возрасте 60-64 лет. Примерно через полчаса женщину нашли без сознания в соседнем парке. Медицинские работники попытались оказать ей помощь на месте, однако она умерла.

По данным министерства здравоохранения и информации, полученной от Национального комитета по вакцинации, "не наблюдается видимой связи между вакцинацией и смертью 64-летней женщины", которая страдала от хронических заболеваний. Однако точные причины смерти будут определены после вскрытия, если будет решено его провести.

Греческие врачи отмечают, что случаи тромбоза после вакцины AstraZeneca, которые изучаются специалистами по всей Европе, регистрировались примерно через 7-14 дней после вакцинации.