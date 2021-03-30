Маск намерен за два года привлечь несколько тысяч человек в новый город Старбейс в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Население города Старбейс (Starbase) в штате Техас, о создании которого ранее заявил предприниматель Илон Маск, составит несколько тысяч человек в ближайшие два года. Такой прогноз Маск опубликовал во вторник в Twitter.

"Старбейс разрастется до нескольких тысяч человек в ближайшие год или два", - считает глава компании SpaceX, испытательный полигон которой расположен на территории предполагаемого места создания города. По словам Маска, не исключено, что в будущем новый город будет связан с находящимся неподалеку международным аэропортом Браунсвилла посредством скоростных автомобильных туннелей, разработанных другой компанией предпринимателя The Boring Company.

Маск обратился ко всем желающим переехать в Старбейс и его окрестности. "Потребность SpaceX в инженерах, техниках, строителях, а также разного рода обслуживающем персонале резко растет", - подчеркнул предприниматель.

В начале марта Маск заявил о создании в Техасе города Старбейс, который будет включать в себя район деревни Бока-Чика, где находится полигон SpaceX. Инициативу Маска о создании населенного пункта подтвердил представитель суда округа Кэмерон, где находится Бока-Чика. В свою очередь сам окружной судья Эдди Тревино указал в интервью агентству Bloomberg, что предпринимателю и его компании предстоит преодолеть множество препятствий прежде, чем они смогут реализовать эти планы.

В декабре прошлого года Маск заявил о переезде из штата Калифорния в Техас. Кроме того, ранее он заявлял о возможности переноса головного офиса своей компании Tesla из Калифорнии в Техас или Неваду. Губернатор Техаса сообщал, что обсуждал с Маском такую возможность. Предприниматель подвергал критике власти Калифорнии за принятие слишком жестких, по его мнению, мер в сфере борьбы с пандемией COVID-19.