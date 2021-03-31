ВЦИОМ: более трети россиян позитивно оценивают введение вакцинных паспортов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (89%) слышали о появлении и введении некоторыми странами иммунных или вакцинных паспортов. При этом более трети позитивно оценивают идею введения таких паспортов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, из тех, кто слышал об иммунных или вакцинных паспортах, треть хорошо информирована (35%), чаще это люди в возрасте от 45 лет и старше. Ничего не слышали про вакцинные паспорта 11% опрошенных, чаще об этом заявляла молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (34%).

"Более трети информированных о вакцинных паспортах россиян положительно относятся к введению таких паспортов (35%). Среди них чаще давали положительные отклики молодежь от 18 до 24 лет и поколение 60+ лет. Противоположного мнения придерживаются 29% информированных россиян, чаще мужчины (32% против 27% женщины). Другая треть информированных россиян сообщила о своем безразличии, чаще люди в возрасте от 25 до 44 лет (по 36% в каждой группе соответственно)", - говорится в результатах опроса.

По мнению информированных россиян, поводом для введения вакцинных паспортов стали борьба с коронавирусом (12%), открытие границ (11%) и защита граждан (10%). В число менее популярных ответов вошли: учет и статистика количества привитых (8%), знание, что человек не заразен, и контроль над людьми (по 7% соответственно). Треть информированных респондентов затруднились ответить (31%).

Положительное и негативное отношение

По данным опроса, основные причины позитивного отношения среди тех, кто положительно относится к идее паспортов: свобода перемещения и безопасность (по 16% соответственно), а также уверенность в том, что у человека есть иммунитет (15%), и предотвращение дальнейшего распространения вируса (11%).

При этом чаще всего респонденты негативно относятся к паспортам из-за их бесполезности (18%), ущемления прав и свобод для тех, у кого их нет (15%), неравенства или дискриминации (14%), а также из-за недоверия к вакцине и неверия в вакцину (10%).

Отмечается, что более половины россиян скорее положительно относятся к введению иммунных паспортов для путешественников (56%). Каждый четвертый - безразлично (24%). Об отрицательном отношении заявили 16% опрошенных. Каждый второй россиянин (54%) склоняется к тому, что обязательные иммунные/вакцинные паспорта дадут больше возможностей для путешественников.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 марта 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.