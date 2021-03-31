NYT: Минюст изучает связь конгрессмена Гетца с несовершеннолетней

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении члена юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида) за связь с 17-летней девушкой несколько лет назад. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, следователи изучают, нарушал ли 38-летний Гетц положения законов, согласно которым незаконно побуждать лиц младше 18 лет путешествовать за границы штата с целью интимной связи в обмен на деньги или материальные ценности. Как отмечает издание, Минюст регулярно рассматривает подобные дела и виновные по таким преступлениям сурово наказываются.

По данным газеты, Гетц познакомился с девушкой около двух лет назад, на тот момент ей было, предположительно, 17 лет, и, возможно, заплатил ей за то, чтобы она отправилась с ним в поездку. Расследование было инициировано в последние месяцы правления бывшего президента США Дональда Трампа, когда министром юстиции и генеральным прокурором США был Уильям Барр. В отношении конгрессмена пока не предъявлено никаких обвинений.

По сведениям портала Axios, Гетц, который стал членом Конгресса США в 2016 году и был ярым защитником бывшего президента США Дональда Трампа, в настоящее время всерьез рассматривает вариант не избираться на новый срок и сделать карьеру на телевидении, в частности на телеканале Newsmax.