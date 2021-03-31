СО РАН опубликует доклад об экологической ситуации в Сибири после доработки

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения (СО) РАН до конца апреля опубликуют материалы доклада об экологической ситуации в регионах Сибири, которые ранее были озвучены на заседании президиума СО РАН, но так и не появились в открытом доступе. Доклад, вызвавший широкий общественный резонанс, будет дополнен пояснениями и комментариями о том, как проводились исследования, чтобы сделать его более понятным, сообщил ТАСС председатель СО РАН Валентин Пармон.

Ранее, 25 марта, на заседании президиума СО РАН в Новосибирске был представлен доклад об экологической ситуации в регионах Сибири. Как сообщило впоследствии издание "Тайга.инфо", в материалах презентации отмечалось, что 78% российских городов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы находятся в Сибирском федеральном округе. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о том, что ученые могли отказаться публиковать доклад под влиянием каких-то директив и предположил, что у СО РАН были причины для такого решения.

"Что касается вопросов экологии, надо давать всю правду. Если высвечивать один фрагмент, то получается совсем другое восприятие. Ничего мы не засекретили. Мы решили в сыром виде не публиковать некоторые выступления, потому что они должны быть с комментариями", - сказал собеседник агентства, добавив, что ученые рассчитывают обнародовать материалы доклада до конца апреля.

Глава СО РАН пояснил, что вся информация об экологической ситуации, которая была представлена на заседании 25 марта, взята из открытых источников - данных Росприроднадзора и Росгидромета. Однако человек без специального образования может трактовать их неверно. "Когда отслеживают экологическую чистоту воздуха, допустим, надо же всегда уточнять, было ли это сделано в целом по городу, усредненная ли это величина, либо это около какого-то локального источника [загрязнения]", - отметил Пармон, подчеркнув, что проблема загрязнений воздуха в Сибири имеет комплексный характер и для ее решения необходимо обладать наиболее полной информацией.

В конце прошлого года в Сибирском отделении РАН был создан научный совет по проблемам экологии Сибири и Восточной Арктики (ПЭСВА), который подготовит предложения по кардинальному улучшению состояния окружающей среды через управление экосистемами. Среди основных функций совета - научная экспертиза и представление в президиум СО РАН экспертных заключений по крупным проектам, связанным с использованием природных ресурсов, по другим мероприятиям, законодательным и нормативным инициативам регионального и федерального масштаба.