Таблички об истории улиц с QR-кодом разместят в Хабаровске для иностранцев

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Общественники разместят на улицах Хабаровска специальные таблички с QR-кодом для иностранцев, например, трудовых мигрантов, отсканировав которые можно будет прослушать информацию на нескольких языках. Об этом сообщило АНО "Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности".

"Историю улиц Хабаровска на родных языках смогут услышать трудовые мигранты. На сайте проекта "Голос улиц" опубликована информация о 20 хабаровских улицах. Уже сейчас доступны тексты на русском, киргизском, таджикском и узбекском языках", - приводятся в распространенном в среду сообщении слова куратора проекта "Голос улиц", члена правления АНО "Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности" Алексея Елаша.

Доступ к этой информации сможет бесплатно получить любой желающий, имеющий смартфон. На фасаде здания на каждой из 20 улиц будет размещена табличка с QR-кодом, отсканировав который, откроется аудиоподкаст об истории конкретной улицы. Также можно будет увидеть, как улицы выглядят с высоты - специально для этого запускали дрон. Авторы собрали из разных источников - архивов, воспоминаний родственников, краеведческой литературы - интересные факты о тех, чьими именами названы улицы, когда и почему они были переименованы, об их архитектуре, достопримечательностях. Финансирует проект Фонд президентских грантов.

Изначально проект был ориентирован на иностранных туристов, в основном, из стран АТР. "Так как пандемия внесла свои корректировки, и мы остались без потока туристов: японцев, китайцев, корейцев, которые у нас основной контингент составляют, то решили, что мы начнем с людей, которых, по разным оценкам, от 25 до 40 тысяч в Хабаровском крае. Это трудовые мигранты", - приводятся в сообщении слова Елаша.

В настоящее время тексты об улицах переводят с помощью представителей диаспор, затем их озвучат. Адреса всех зданий, на которых появятся таблички с QR-кодами, также будут размещены на карте сайта. Сейчас идут переговоры с собственниками зданий, которые готовы сотрудничать, поскольку размещение таблички необходимо согласовывать с ними. После появления этих отметок на домах для мигрантов будут организованы пилотные экскурсии по этим адресам. Отмечается, что платформа проекта позволяет расширять языковой диапазон "Голоса улиц". В ближайшей перспективе - переводы на японский, корейский и китайский. Также не исключено, что на сайте появятся и улицы других городов Хабаровского края, если такой запрос будет у муниципалитетов, местных активистов или бизнеса.

Представители среднеазиатских диаспор в Хабаровске уже положительно оценили проект. "Хороший проект. Подобный в Киргизии уже есть, реализован два года назад. Будем рассказывать о нем нашим гражданам, чтобы у них была возможность больше узнать об истории Хабаровска", - приводятся в сообщении слова руководителя Хабаровской краевой общественной организации "Союз Кыргызстана" Алмазбека Усонова.