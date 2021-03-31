Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 14%

ЖЕНЕВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 14% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 5%. Эти сведения приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В глобальном плане пятую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе поступили сообщения о более чем 3,8 млн новых случаев", - отметила организация, добавив, что за семь дней умерли более 64 тыс. человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 22 по 28 марта в мире было зарегистрировано 3 802 314 заразившихся и 64 187 летальных исходов. По состоянию на 28 марта всего насчитывалось 126 372 442 случая инфицирования и 2 769 696 случаев смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости с 22 по 28 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 32%), Африке (на 22%), Северной и Южной Америке (на 11%), Европе (на 11%). Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 21%), Европе (на 7%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%), Восточном Средиземноморье (на 5%), Северной и Южной Америке (на 4%), но при этом она сократилась в Африке (на 6%).

В Европе за семь дней заразились более 1,6 млн человек и умерли более 23 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,3 млн новых случаев инфицирования и более 32 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 437 тыс. заразившихся, умерли более 2,9 тыс. человек.

В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 533 тыс. Далее следуют США (более 421 тыс. новых случаев), Индия (более 372 тыс.), Франция (более 254 тыс.), Польша (более 192 тыс.), Турция (более 186 тыс.), Италия (более 156 тыс.), Германия (более 112 тыс.), Украина (более 97 тыс.), Россия (более 62 тыс.), Венгрия (более 62 тыс.) и Перу (более 60 тыс.).

Новые штаммы

Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202012/01, обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в пяти странах, а их общее число достигло 130. До 80 государств с прежних 75 расширилась за семь дней география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого изначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 45 странах (на четыре больше, чем на предыдущей неделе).

Отмечается, что "все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются, что приводит к появлению новых разновидностей". "Потенциал вирусов к мутации возрастает с частотой инфицирования людей или животных. Поэтому ключевым аспектом глобальной стратегии снижения числа мутаций является уменьшение передачи SARS-CoV-2 посредством установленных методов контроля за заболеваемостью, следует также избегать заражения животных", - констатировали в ВОЗ.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC 202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии P.1 циркулирует с декабря.