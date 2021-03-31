Рыбацкая деревня около города Санья на Хайнане стала крупным центром серфинга

ХАЙКОУ /Китай/, 31 марта. /ТАСС/. Одна из рыбацких деревень в восточной части Санья на Хайнане благодаря выгодному географическому положению и эффективной политике местных властей за последние годы превратилась из ничем не примечательного населенного пункта в крупный центр серфинга. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

По его сведениям, расположенное на небольшом полуострове поселение Хоухайцунь стало быстро преображаться с 2016 года, когда серфинг был включен в программу летних Олимпийских игр в Токио, которые первоначально были намечены на август 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены. Благодаря росту популярности этого вида спорта в деревне уже насчитывается 45 клубов, занимающихся подготовкой желающих прокатиться на доске по морским волнам.

"Надеюсь, что как можно больше местных жителей проявят интерес и мы получим статус культурной деревни серфинга", - отметил Ян Синфу, владеющий одним из профессиональных заведений, где туристов обучают такому виду спорта. По его словам, вслед за динамичным развитием данной сферы услуг поблизости появились десятки отелей для приезжих, прибывающих в Санья ради серфинга.

Как объяснил Ян Синфу, при умелом скольжении по водной поверхности человек испытывает незабываемые впечатления. Поэтому овладевшие этим искусством становятся регулярными гостями серфингистской деревни. "Любое движение превращает волну в вашу сцену для художественного выступления", - подчеркнул он.

Согласно статистике, в Хоухайцунь проживает порядка 3 тыс. человек, из них значительная часть приходится на молодежь. В последнее время все больше ее представителей перестает заниматься рыболовецким промыслом, чтобы переквалифицироваться в тренеров.

Санья считается одним из ведущих китайских курортов и славится своим превосходным климатом. Городские пляжи и многочисленные достопримечательности круглый год привлекают отдыхающих как из других регионов КНР, так и со всего мира. Туризм обеспечивает значительную часть доходов местного населения, которое по уровню благосостояния лидирует среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной провинции Китая. По официальным подсчетам, как минимум каждый четвертый на улицах этого города - турист.