В Росприроднадзоре сообщили об обнаружении ртути в пробах воды из Иртыша

ОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор после выявления в феврале в Иртыше в черте Омска повышенного содержания ртути обнаружил в иртышской воде на границе с Казахстаном девятнадцатикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этого вещества. Об этом сообщила в среду ТАСС исполняющая обязанности заместителя руководителя сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Ольга Гаврильченко.

Загрязнение вод Иртыша в черте Омска было зафиксировано 15 и 19 февраля. Тогда в реке было выявлено 4 и 1,3 ПДК ртути соответственно. Власти региона и надзорные органы приняли решение провести полноценное исследование качества воды и донных отложений, включая точки на границе с Казахстаном, где возле города Павлодара у Иртыша находится полигон захоронения ртутьсодержащего грунта.

"По результатам выполненных лабораторных исследований в реке Иртыш в границах деревни Ольховки Черлакского района Омской области, примерно в 15-17 км от границы Российской Федерации с Республикой Казахстан установлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в 19 раз", - сообщила Гаврильченко. Пробы воды взяли 12 марта, о результатах их исследования стало известно только сейчас.

Гаврильченко отметила, что соглашение между правительствами РФ и Казахстана обязывает стороны стараться предотвращать и ликвидировать загрязнения трансграничных водных объектов. Поэтому материалы проверки переданы в федеральный Росприроднадзор для направления в Минприроды РФ, которое курирует выполнение этого соглашения.

Росприроднадзор также оповестил о загрязнении компанию "Росводоканал Омск", которая снабжает питьевой водой миллионный город, лежащий ниже по течению реки. В компании заверили, что жители города могут не волноваться за качество питьевой воды. "При поступлении любой информации об обнаружении ртути или других вредных веществ на предприятии усиливается контроль за качеством как речной, так и питьевой воды. Пробы воды анализируются ежечасно в круглосуточном режиме", - рассказала ТАСС руководитель лабораторного центра "Росводоканал Омск" Наталья Моор.

По ее словам, для обнаружения ртути компания использует сразу два высокочувствительных прибора, один из которых был приобретен в 2020 году специально для выявления этого вещества. Также "Росводоканал Омск" в ежедневном режиме исследует речную воду на токсичность методом биотестирования с использованием чувствительных к малейшему загрязнению воды инфузорий-туфелек.