Опрос: 45% россиян не готовы переплачивать за органические продукты

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян не готова переплачивать за продукты. При этом с 2019 года почти на треть выросло число тех, кто все же готов платить больше за экологически чистые продукты - об этом сообщили 43% респондентов. Такие данные содержатся в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Большинство россиян не готовы переплачивать ни за какие продукты: 45% заявили об этом в 2021 году, 39% - в 2019 году. Выросла доля респондентов, выразивших готовность платить больше за экологически чистые продукты - с 34% в 2019 году до 43% в 2021 году. За два года сократилось число россиян, которые готовы переплачивать за продукты без содержания ГМО (с 33% до 30%) и продукты известных и дорогих марок (с 8% до 4%)", - говорится в исследовании (в 2020 году исследование не проводилось; респондентам была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма превышает 100%).

"Тема здоровья и здорового образа жизни на фоне пандемии остается в топе наиболее важных среди населения, поэтому покупатели заинтересованы в экологичных продуктах, с более натуральным составом, но на данный момент за это платить больше не готовы", - прокомментировала результаты директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская, слова которой приводятся в исследовании.

Подавляющее большинство респондентов (85%) считают продукты качественными, если они не содержат искусственных красителей. Доля подобных ответов выросла на 13 процентных пунктов с 2019 года. Почти половина россиян качественными назвала продукты, имеющие небольшой срок хранения (49% в 2021 году против 44% в 2019 году). "Однако за два года важность марки и страны-производителя сократилась. Так, для 28% россиян качественными являются продукты, выращенные или произведенные в России (против 36% в 2019 году), а для 12% - выпущенные известной маркой (против 13% в 2019 году). Доля респондентов, считающих "качественный значит импортный" не изменилась - 3%", - говорится в исследовании.

Большинство россиян при покупке продуктов обращает внимание на их срок годности (83%), цену (80%) и состав (76%) (респондентам предлагалось несколько вариантов ответа, поэтому сумма превышает 100%). С момента последнего исследования в 2019 году доля этих критериев выросла - с 70%, 62% и 57% соответственно. "Куда меньшее количество респондентов, покупая продукт, смотрит на марку и страну-производителя (по 21%). За два года доля подобных ответов сократилась (с 26% и 25% соответственно)", - отметили эксперты.

"В текущей экономической ситуации все большее число россиян в качестве главного критерия при выборе продуктов рассматривает цену - это объясняет и неготовность почти половины респондентов переплачивать за продукты в целом. Одним из актуальных трендов является размытие лояльности покупателей в отношении марки и страны-производителя, а на срок годности и состав продукта обращают внимание так же, как и на цену", - отметила Ксения Пайзанская.

Об исследовании

В исследовании приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах России. Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, отражающих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели.