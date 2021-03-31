Глава Республики Алтай поручил разработать госпрограмму по сохранению алтайского языка

ТАСС, 31 марта. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил о необходимости разработки отдельной государственной программы по сохранению и развитию алтайского языка, который находится под угрозой исчезновения. Поручение о необходимости разработки программы на трехлетний период глава региона дал в среду во время выступления на региональной научно-практической конференции "О функционировании государственного алтайского языка на территории Республики Алтай".

"Алтайский язык не только является государственным языком Республики Алтай наряду с русским, он часть мирового культурного наследия. Наш долг - сделать все возможное для сохранения и развития этого драгоценного наследия. Учитывая особую важность этой задачи, я предлагаю и даю поручение разработать отдельную государственную программу на трехлетний период, [на] 2022-2024 годы, по сохранению и развитию алтайского языка. Думаю, это будет правильно", - сказал глава региона.

Он отметил, что в атласе языков ЮНЕСКО алтайский язык сначала был отнесен к языкам, находящимся "под серьезной угрозой исчезновения", в 2010 году он был переведен в категорию "под угрозой исчезновения".

"Степень угрозы языку за минувшие годы даже уменьшилась. Главная угроза для развития любого языка, по мнению экспертов ЮНЕСКО, - что на нем не говорят и его не изучают дети, подрастающее поколение. Именно эту проблему мы с вами вместе решаем. Для сохранения, поддержки и развития алтайского языка реализуется большой комплекс мероприятий: язык изучается на всех уровнях общего образования, в том числе в дошкольных учреждениях, а также в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Количество организаций, где преподается алтайский язык, и число изучающих язык детей с каждым годом увеличивается. Регулярно выходит в свет художественная, научная и учебно-методическая литература на алтайском языке", - подчеркнул Хорохордин.

Алтайский язык - один из тюркских языков, является национальным языком алтайцев. Также он был распространен в качестве языка бытового общения в Алтайском крае, Кемеровской области, Казахстане.