Обязательные уроки цифровой грамотности могут появиться в школах с 2022 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Уроки цифровой грамотности могут появиться в российских школах с 2022/2023 учебного года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В 2021/2022 учебном году [появление таких уроков] маловероятно. Мы не успеем эти учебные программы не только сформировать, но и формализовать, потому что они должны пройти соответствующие экспертизы, федеральные государственные образовательные стандарты. Мы для себя ставим задачу - 2022 год", - прогнозирует Хинштейн.

"Мы исходим из того, что они должны быть обязательными, потому что любой школьник, если у него есть выбор, будет отказываться от любого предмета. Это может быть в рамках основ безопасности жизнедеятельности или бывшего труда, а ныне - дизайна и технологии. Также рассматривается вариант обновления программы информатики", - уточнил парламентарий.

По его словам, идея уроков цифровой грамотности уже получила поддержку Минпросвещения и Минцифры. "Сейчас прорабатываем предварительную концепцию возможного курса, чтобы выйти уже на предметное обсуждение с профильными ведомствами. Министерство цифрового развития, Министерство просвещения идею поддерживают, понимая ее важность и значимость", - проинформировал он.

Говоря о возможном содержании таких занятий, депутат высказал пожелания, чтобы школьников "учили фактчекингу, правилам безопасности в сети, цифровой гигиене". "Чтобы ребята уже в довольно раннем возрасте понимали какие-то основы функционирования "цифры". Как они дальше будут этим распоряжаться - это уже следующий вопрос, но задача государства - им эти навыки предоставить", - уверен Хинштейн.