В Рособрнадзоре сообщили, что вопрос об обязательности ЕГЭ планируют обсудить осенью

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вопрос о сохранении ЕГЭ как обязательного экзамена для всех выпускников школ планируется обсудить на совместном заседании общественных советов при Минпросвещения России и Рособрнадзоре осенью 2021 года, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что на площадке Общественной палаты РФ состоялось заседание общественных советов при Министерстве просвещения РФ и Рособрнадзоре.

"Участники заседания обсудили, какой отпечаток на проведение ЕГЭ наложила эпидемиологическая ситуация и стоит ли, в частности, сохранить этот экзамен в качестве обязательного для всех выпускников, в том числе тех, кто не планирует поступление в вузы. Было предложено повторно вернуться к этой теме на новом совместном заседании общественных советов осенью 2021 года, с тем чтобы проанализировать опыт двух лет проведения государственной итоговой аттестации в сложных эпидемиологических условиях и понять, какие выводы из него нужно сделать для стандартной практики проведения экзаменов", - говорится в сообщении.

В 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2020 году около 10% выпускников приняли решение ЕГЭ не сдавать.