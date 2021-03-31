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Пандемия COVID-19

Индийский регулятор рассмотрит заявку на использование "Спутника V" 31 марта

После одобрения "Спутника V" фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories будет поставлять российскую вакцину в Индии как на государственный, так и на частный рынок

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 марта. /ТАСС/. Экспертный комитет Центральной организации по контролю за лекарственными стандартами Индии (Central Drug Standards Control Organisation) в среду рассмотрит заявку на использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает агентство ANI.

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Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное использование "Спутника V" в чрезвычайных ситуациях. Компания уже освоила технологию производства российского препарата, заявил ранее представитель руководства DRL Дипак Сапра.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины с индийскими фармкомпаниями Virchow Biotech (200 млн доз для 100 млн человек), Stelis Biorharma (200 млн доз для 100 млн человек) и Gland Pharma (252 млн доз для 126 млн человек).

DRL стала партнером РФПИ для проведения клинических испытаний российской вакцины и получения прав на ее распространение в Индии. Вакцина ранее прошла промежуточное испытание в Индии, в которых участвовали 1,6 тыс. добровольцев. После одобрения "Спутника V" DRL будет поставлять российскую вакцину в Индии как на государственный, так и на частный рынок.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Она уже зарегистрирована во многих странах мира.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
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