Вакцина "Спутник V" вошла в пятерку самых упоминаемых в зарубежных СМИ

За основу исследования был взят список зарегистрированных мировых вакцин от коронавирусной инфекции. После этого эксперты составили запрос по базе СМИ LexisNexis, который позволил оценить медийное присутствие каждой из них в зарубежных изданиях.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вошла в пятерку самых упоминаемых в зарубежных СМИ за год, лидером списка стала вакцина Comirnaty совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Рейтинг был подготовлен компанией LexisNexis специально для ТАСС.

"На первых строчках рейтинга расположились вакцины из США и Великобритании. Безусловный лидер рейтинга - Comirnaty от Pfizer. Также наблюдается достаточно высокий интерес в зарубежных медиа к российским вакцинам против коронавируса, прежде всего к "Спутник V". Больше всего материалов о российских вакцинах вышло в СМИ США и Великобритании, также высок интерес в прессе Вьетнама, Аргентины, Испании, Китая. Очевидно, что мир внимательно присматривается к препаратам российского производства, обращая внимание на данные об их эффективности и побочных эффектах и избегая критики", - говорится в исследовании.

Лидером рейтинга - вакциной Comirnaty (908 тыс. упоминаний, более половины из которых в американских источниках) - СМИ больше всего интересовались в контексте ее эффективности, одобрения в мире, вакцинации известных персон и так далее.

Второе место по упоминаемости заняла вакцина британско-шведской компании AstraZeneca (771 тыс. упоминаний, более половины из которых в СМИ США и Великобритании). В фокусе СМИ - случаи побочных эффектов и приостановка вакцинации. Высокий интерес в зарубежных СМИ вызывают также вакцины американской компании Moderna (622 тыс. упоминаний) и компании Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson (560 тыс. упоминаний).

На пятом месте рейтинга - российская вакцина "Спутник V" (465 тыс. публикаций). Упоминается "Спутник V" в основном в контексте широкой доступности, проблемы доверия граждан, вопроса одобрения вакцины на территории ЕС и так далее. Кроме того, в зарубежных СМИ упоминались и другие российские вакцины: "Эпиваккорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора (13 тыс. публикаций) и "Ковивак", созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН (934 публикации). Эксперты также отметили, что всплеск интереса зарубежных изданий к российским вакцинам наблюдался в 20-х числах марта, когда было объявлено о вакцинации президента России Владимира Путина.