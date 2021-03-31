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Сахалинская область получила крупнейшую для региона партию вакцины от коронавируса

С начала пандемии коронавирус выявлен у 21 989 жителей области

ТАСС, 31 марта. Сахалинская область получила почти 18 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V" - это крупнейшая партия для региона. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Сахалинская область получила крупнейшую партию вакцины от коронавируса, <…> в регион доставили почти 18 тысяч доз препарата Спутник V <…> Препарат отправят во все районы Сахалинской области, он уже начал поступать в поликлиники", - говорится в сообщении.

Прививку от коронавируса в Сахалинской области на сегодня сделали около 38 тыс. человек, 28,7 тыс. из них получили оба компонента вакцины. Ни одного факта осложнения после нее не зафиксировано. Прием пациентов на вакцинацию ведут всех поликлиниках области.

С начала пандемии коронавирус выявлен у 21 989 жителей области. Выздоровели 21 643 человек, 39 зараженных умерли.

Теги
РоссияСахалинская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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