Змеиная опасность: как защититься от гадюк на дачном участке

Гадюка распространена по всей России, она живет даже в Карелии и Мурманской области: переживать суровые зимы ей помогает снежный покров. А вот бесснежная холодная зима может сказаться на численности змей не только в текущем сезоне, но и в последующих. Если снега мало, это отражается на нересте лягушек: болота и низины не заполняются талой водой. А раз мало головастиков и молодых лягушек, значит, мало пищи для гадюшат.

Обычно змея живет там, где и зимует, не уползает дальше радиуса 20–30 метров, если в этом месте ей комфортно.

"Подходящие для жизни условия — это если у нее рядом речка или водоем, чтобы попить, лужайка, чтобы погреться, кустарники, заросли крапивы, малины, чтобы спрятаться от жары, если рядом рябина, орешник — то, что дает корм мышам, — говорит Владислав Старков. — В Подмосковье есть такие места — там гадюки живут и практически никуда не мигрируют, рыбаки с ними регулярно встречаются, а дачники не знают даже об этом. Уходишь на 200–300 метров от места их обитания — и уверен, что ни одну не встретишь: ни в поле, ни в лесу, они только на откосе этом живут".

Змеи любят отвалы земли у канав, карстовые местности (то есть известняковые породы с полостями и воронками), карьеры, осушенные торфяники. Не любят глинистые почвы — так как они малопригодны для зимовки.

Если комфортных условий для жизни нет, гадюки мигрируют, но обычно недалеко — от места зимовки максимум на пять километров.