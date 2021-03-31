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В Башкирии учитель нарисовала двойку на лбу первоклассницы

Педагога и других представителей школы пригласили в прокуратуру, чтобы те объяснили произошедшее

УФА, 31 марта. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии начала проверку после появления в СМИ информации об учителе из Кумертау, которая поставила оценку "два" на лоб ученицы. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратура г. Кумертау организовала проверку в связи с публикациями в СМИ информации о ненадлежащем поведении учителя в отношении ученицы 1-го класса одной из школ. По предварительным данным, учитель начальных классов 25 марта 2021 года на одном из уроков за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой на лоб девочки отрицательную оценку", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры пригласили представителей школы, а также самого учителя, чтобы те пояснили произошедшее.

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