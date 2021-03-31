Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду сократился до 0,95. В Москве показатель снизился до 0,92, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Коэффициент остался выше единицы только в одном из десяти регионов страны с наибольшим количеством заболевших - в Подмосковье, где он составил 1,06. В Ростовской и Свердловской областях, в которых он во вторник был равен 1,01, показатель снизился до 1 и 0,99 соответственно.

В Архангельской области коэффициент составил 0,99, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,98, в Иркутской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,9, в Нижегородской области - 0,87, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.