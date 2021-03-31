Онлайн-платформу "Сферум" для школ запустили в некоторых регионах России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российская платформа видео-конференц-связи "Сферум" уже используется в ряде регионов, она предназначена для взаимодействия учеников и педагогов школ, заявил в среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы уже реализуем платформу "Сферум" в ряде регионов, подписано постановление правительства РФ об апробации цифровой образовательной среды, в ходе которой мы выявим те возможные вопросы, которые нужно улучшить в системе видео-конференц-связи, что-то доработать", - заявил Кравцов.

О платформе

"Сферум" - это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ. Разработкой данной платформы занималось совместное предприятие "Ростелекома" и Mail.ru Group - "Цифровое образование". По данным компаний, на данный момент платформа прошла тестирование в более 1 000 школ 15 субъектов РФ, ее возможностями успешно пользуются более 28 тыс. человек. "Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Пользоваться платформой можно через мобильное приложение "Сферума" для iOS и Android и на сайте сферум.рф. На платформе можно пройти регистрацию через единый центр авторизации VK Connect. В будущем появится регистрация учетной записи через портал госуслуг. Платформа позволяет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Внутри "Сферума" есть чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, а также закрытые сообщества школ, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников.

"В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка. В дальнейшем в "Сферуме" можно будет проводить большие онлайн-мероприятия - до 10 тысяч участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками", - говорится в совместном релизе компаний.