Лишь 3,4% прогнозов Росгидромета не оправдались в 2020 году

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды Росгидромета составила в 2020 году 96,6%, сообщил в среду руководитель службы Игорь Шумаков.

"В 2020 году оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды составило 96,6%", - сообщил он на заседании коллегии Росгидромета.

Шумаков отметил, что у Росгидромета большие планы по повышению качества прогнозов в 2021 году. В частности, планируется разработать план по внедрению искусственного интеллекта в процесс создания прогнозов.

"В этом контексте нам также необходимо вместе с Российской академией наук предусмотреть проработку и внедрение прогностической модели систем искусственного интеллекта. Важность таких работ подтверждена Всемирной метеорологической организаций", - сообщил он.

Опасные явления

Шумаков также сообщил, что количество опасных гидрометеорологических явлений в России составило 1 тыс. в прошлом году, из них более 370 нанесли значительный ущерб экономике и населению.

"В 2020 году на территории Российской Федерации отмечено ровно тысяча опасных гидрометеорологических явлений, <...> из которых 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения", - сообщил он.

По словам Шумакова, большой ущерб в регионах России был нанесен такими явлениями, как очень сильный ветер, ливневые осадки, паводки, засуха.