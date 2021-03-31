Китайский эксперт усомнился, что летучие мыши и панголины были источником COVID-19

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Источником коронавируса маловероятно могли быть летучие мыши и панголины, а рынок морепродуктов не обязательно был единственным первым и единственным очагом пандемии в Ухане. Такую точку зрения высказал в среду глава китайской делегации в совместной рабочей группе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию источника возникновения COVID-19 Лян Ваньнянь.

"У летучих мышей и панголинов были выявлены разновидности инфекции, которые сильно напоминают коронавирус, - подчеркнул он на пресс-конференции в Пекине по итогам публикации доклада международной комиссии ВОЗ о результатах изучения причин возникновения вируса. - Однако этого сходства недостаточно для утверждения о том, что мы имеем дело с первыми носителями COVID-19".

По его словам, норки и кошки тоже легко подвержены заражению и поэтому "могут считаться естественными носителями". Лян Ваньнянь отметил, что вирус мог возникнуть не в одном месте. "Вполне возможно, что в Ухане были и другие места, где он одновременно появился", - добавил эксперт.

Он напомнил, что в Ухане и провинции Хубэй, как и в прочих регионах Китая до сих пор не обнаружены летучие мыши или другие дикие животные, инфицированные коронавирусом.

Доклад международной миссии экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения возбудителя COVID-19 был опубликован во вторник. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о его происхождении. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, но наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.