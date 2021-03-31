В Госдуме поддержали идею туризма в Россию для вакцинации

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддерживает идею специального туризма в Россию с целью вакцинации от коронавирусной инфекции, однако считает, что сначала необходимо обеспечить вакциной граждан России.

"Идея хорошая, мне она нравится. И я хочу сказать, что в этом смысле мы все постоянно слышим просьбы со стороны наших партнеров, просто даже знакомых и друзей, которые говорят: "А можно ли приехать и поставить вакцину?" - отметил Толстой в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Так, по его словам, возможностью вакцинироваться в России интересуются французы, так как "очередь на вакцинацию во Франции на сегодняшний день растянулась до ноября следующего года, а болеть никто не хочет". При этом, подчеркнул Толстой, прежде необходимо обеспечить самих россиян нужным количеством вакцины.

"У нас пока не решена проблема вакцинации нашего населения и пока у нас не создан иммунитет, когда 60% населения должно вакцинироваться или каким-то образом застраховаться от коронавируса. Мне кажется, что приглашать иностранцев было бы неправильно", - считает Толстой.

По eго словам, тех доз вакцин, которые могут уйти иностранным гражданам, может не хватить гражданам России, чего допустить нельзя. Поэтому, уверен Толстой, до идеи туризма в Россию с целью вакцинироваться "дойдет, но чуть попозже".