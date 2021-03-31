Стартовала регистрация участников четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Желающие принять участие в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" со среды могут подать заявки, старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта.

"В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации. И, наверное, главный приз этого проекта - возможность получить в наставники лучших управленцев страны", - обратился к участникам первый замруководителя администрации президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко. По его словам, "кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки".

Со своей стороны гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса Алексей Комиссаров заверил, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать отрасль. "Мы открываем регистрацию на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". Участвуйте и становитесь частью большого управленческого сообщества страны", - объявил Комиссаров.

Согласно приведенным им данным, за три года проведения конкурса было подано более 660 тыс. заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями - 313 человек. Из числа участников более 250 человек были назначены на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах.

Ранее Комиссаров сообщил, что конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Как отметил, представляя трек "Здравоохранение", его куратор, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, конкурс - "это интеллектуальное развитие и формирование именно философского подхода к осмыслению своей специальности".

"Заинтересованность в нашем будущем, готовность всего себя отдать этому нашему общему будущему и является, на мой взгляд, главной чертой участников конкурса "Лидеры России". Я думаю, что нынешний сезон принесет нам новых героев и новых успешных людей", - отметил первый заместитель генерального директора ТАСС, член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годы. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годы, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.