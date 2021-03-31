Цена капитанской повязки Роналду на аукционе в Сербии превысила €10,8 млн

БЕЛГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Цена капитанской повязки Роналду, которую он в ярости бросил на землю во время футбольного матча сборных Сербии и Португалии в Белграде, на благотворительном аукционе в Сербии составила €10 млн 886 тыс. Таковы данные онлайн-портала благотворительного аукциона по состоянию на утро среды.

Поначалу участники гуманитарной акции с проверенной репутацией подняли цену до 14 млн динар (€118 тыс.). Однако затем в борьбу включились вновь зарегистрированные пользователи, которые всего за несколько часов подняли цену капитанской повязки сначала до 190 млн динар, а затем и до 1 млрд динар. Последней опубликованной ставкой стала сумма в 1 млрд 280 млн 170 динар (€10 млн 886 тыс.). Суммы, которые участники аукциона предложили за повязку, вызвали сомнение в их платежеспособности в сербских СМИ.

28 марта Сербия и Португалия сыграли вничью (2:2) в квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. На третьей добавленной минуте Роналду пробил из пределов штрафной, мяч летел в сетку ворот, но защитник сербов выбил его с линии. На видеоповторах было видно, что мяч пересек линию ворот, о чем Роналду сразу же стал сигнализировать боковому арбитру, однако судьи гол не зафиксировали.

После того как Роналду не смог доказать, что мяч все-таки пересек черту, он бросил капитанскую повязку на поле белградского стадиона "Райко Митич" и ушел в подтрибунное помещение, активно выказывая недовольство. Брошенную футболистом повязку подобрал пожарный Джордже Вукичевич, который в этот день дежурил на стадионе. Он решил направить капитанскую повязку на гуманитарные цели и передал ее в гуманитарную организацию "Вместе за жизнь", которая собирает деньги на лечение больному ребенку.

Основатель гуманитарной организации "Вместе за жизнь" Йован Симич сообщил, что повязка Роналду на три дня будет выставлена на своеобразный аукцион. Тот, кто пожертвует наибольшую сумму на лечение шестимесячного Гаврилы Джурджевича, страдающего от спинальной мышечной атрофии, сможет получить в награду повязку португальского форварда.

Сообщается, что всего на лечение мальчика нужно €2,5 млн, однако пока собрано лишь 3% от этой суммы.