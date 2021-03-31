Устроивший в Подмосковье стрельбу держал на участке зоопарк для съемок фильмов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Владелец коттеджа Владимир Барданов, открывший стрельбу по сотрудникам силовых структур в подмосковном поселке Вешки, организовал у себя на участке зоопарк, в том числе для съемок фильмов. Как сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах, во время штурма животные не пострадали, позже будет принято решение, что с ними делать дальше.

"Барданов время от времени сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком, устроенным им для съемок фильмов. В его зоопарке были кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин. Все животные целы", - сказал источник.

Он добавил, что животных будут изымать 1 апреля, так как сейчас все еще идет опись обнаруженного оружия. "Завтра же будет решаться, куда устроить этих животных", - сообщил собеседник агентства.