Член ОП РФ предложила ограничить использование смартфонов на уроках

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина считает необходимым ввести ограничение на использование смартфонов и других гаджетов в ходе уроков во всех российских школах.

"Полагаем, что нужно широко обсуждать ограничение использования смартфонов, гаджетов в ходе образовательного процесса в школах. Считаем, что эти смартфоны вообще нужно убрать из школ во время уроков, во время образовательного процесса. Потому что, к сожалению, никакого позитива от них нет", - сказал Мизулина в среду в ходе круглого стола, посвященного информационной безопасности детей.

По ее словам, использование телефонов на уроке "способствует только распространению таких явлений как кибербуллинг и ничему более". "Мы знаем, что это обсуждалось, что в ряде российских школ эти смартфоны уже отсутствуют в ходе образовательного процесса. Речь не идет о каких-то кнопочных телефонах, речь не идет о том, что ребенок не должен брать телефон с собой в школу. Речь идет о том, что он не должен его доставать на уроке и пользоваться им, путем этого производить какую-либо фото- и видеосъемку учителей или одноклассников", - отметила член ОП, добавив, что этот вопрос требует обсуждения.

Мизулина также предложила создать координационный совет при правительстве по информационной безопасности детей. "Этот орган должен включать представителей разных органов власти, которые занимаются этой темой и которые сейчас, к сожалению, разрознены. Это и Минобр, и Минздрав, и МВД, и Роскомнадзор, и Росмолодежь, и многие другие структуры. И у этого совета должны быть соответствующие полномочия", - подчеркнула она.