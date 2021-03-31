Посольство России в Венгрии сообщило о прибытии в страну еще одной партии "Спутника V"

ВЕНА, 31 марта. /ТАСС/. Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Венгрию. Об этом в среду в Twitter сообщило посольство России в этой стране.

"Надеемся, что российская разработка поможет Венгрии скорее выйти из режима карантинных ограничений, вызванных сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, и вернуться к нормальной жизни", - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. 22 января министр иностранных дел республики Петер Сийярто на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит российский препарат для вакцинации граждан. Первая партия отечественной вакцины прибыла в страну 2 февраля.

В Венгрии 31 марта был зафиксирован рекорд по суточному количеству смертей, вызванных COVID-19: умерли 302 человека. Всего в республике было зарегистрировано 6 700 новых случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 652 433 жителей Венгрии. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в стране достигло 20 737. По состоянию на 31 марта в больницах страны находятся 12 346 пациентов с подтвержденным COVID-19, 1 492 человека получают кислородную поддержку.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, занимающегося поставкой "Спутника V" по всему миру, в настоящее время вакцина одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.