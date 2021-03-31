Россельхознадзор не видит необходимости в поголовной вакцинации животных от COVID-19

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных от COVID-19, потому что риски заражения людей от животных малы. Об этом ТАСС заявила советник главы ведомства Юлия Мелано.

"Эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны, и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было", - сказала она.

При этом она отметила, что решение о массовой вакцинации животных принимает правительство России. По ее словам, масштабы и обязательность вакцинации будут зависеть от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции среди животных в России и мире. В первую очередь ее создание направлено на упредительное снижение рисков. В настоящее время Россельхознадзор продолжает проводить мониторинг российских звероводческих хозяйств на предмет выявления вируса.

"В случае возникновения угроз в пушном секторе или любых других у нас будут эффективные ресурсы для их погашения, в том числе с помощью вакцинации. Профилактика, в частности, позволит не допустить того сценария, по которому действовали власти Дании, уничтожая все поголовье норок", - подчеркнула Мелано. Она напомнила, что в апреле вакцина будет запущена в производство и доступна как для использования в пушном звероводстве и в культурно-зрелищных учреждениях с животными, так и для владельцев домашних животных.

При этом решение о вакцинации принадлежащих им животных будет принимать непосредственно руководство цирков и зоопарков, а затем приобретать вакцину на коммерческой основе. Говоря о последствиях вакцинации сельскохозяйственных животных, Мелано отметила, что она не повлияет на качество производимого молока. "Фактически исследования, которые проводились учеными в мире, показывают невосприимчивость сельхозживотных к COVID-2019, поэтому необходимости в этом мы не видим", - заключила она.

О вакцине

31 марта стало известно о том, что первая в мире вакцина против коронавируса нового типа для животных, разработанная учеными Россельхознадзора, зарегистрирована в России. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.