Президент Молдавии разрешила использовать армию во время ЧП из-за пандемии

В документе указывается, что, "учитывая развитие и тенденции эпидемической ситуации, вызванной инфекцией COVID-19 в Республике Молдова, и необходимость введения ограничительных мер", разрешается использование подразделений и ресурсов Национальной армии для обеспечения выполнения решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Парламент Молдавии в среду рассмотрит предложение правительства ввести в связи с третьей волной пандемии режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. В марте прошлого года здесь уже вводился режим ЧП на такой срок, а занимавший тогда пост главы государства Игорь Додон также разрешил задействовать личный состав министерства обороны для контроля за кризисной ситуацией. В частности, мобильные армейские патрули на бронемашинах обеспечивали соблюдение карантина в населенных пунктах, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Вместе со спасателями и полицией они дежурили на блокпостах на развилках дорог, а также оказывали помощь в обустройстве мобильных госпиталей.

Ситуация в стране

Правительство Молдавии рекомендовало парламенту ввести в стране чрезвычайное положение в связи с произошедшим за последние недели всплеском заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов. Вместе с тем и. о. министра юстиции Фадей Нагачевский заявил, что оно не повлечет прекращения экономической деятельности, но "предоставит правительству дополнительные полномочия".

В феврале и марте в республике регистрируются суточные максимумы по числу заразившихся и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 228 тыс. случаев заражения (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов скончались. По данным Минздрава, в больницах Кишинева и ряда городов уже нет свободных коек, больных из столицы уже направляют в ближайшие районы.

В декабре прошлого года на фоне акций протеста оппозиции в отставку ушел премьер-министр республики Ион Кику. Назначение нового кабинета министров блокирует президент, которая добивается досрочных выборов парламента. В прошлом году из-за пандемии в Молдавии впервые в ее истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры, включая запрет покидать дома, была приостановлена работа государственных и других учреждений, закрыты школы, введен особый режим въезда в страну и выезда из нее. После отмены ЧП, 15 мая, введен режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, при котором ряд ограничений отменен, однако остался в силе запрет на массовые мероприятия, а в общественных местах обязательно ношение защитных масок.