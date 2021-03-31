СК составил портрет среднестатистического несовершеннолетнего преступника в РФ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Следователи составили портрет личности среднестатистического несовершеннолетнего преступника, рассказала руководитель второго отделения контрольно-следственного отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Индира Голубкова.

"На основании проведенного анализа отдельных социально-демографических показателей личности несовершеннолетнего преступника можно сформировать его среднестатистический портрет. Это юноши 16-17 лет, воспитывающиеся в семье с одним родителем, либо в полной семье, но, как правило, с отрицательным психологическим климатом, наглядным асоциальным поведением родителей. [Они] хотя и являются учащимися, но их деятельность практически не направлена на повышение своего интеллектуального и культурного уровня, а обусловлена лишь территориальным нахождением в том или ином образовательном учреждении", - сообщила она на 5-м открытом форуме Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Она отметила, что ведущая роль в формировании личности детей принадлежит семье, там закладываются стереотипы поведения, нормы общения. При этом старшему подростковому возрасту присущи неполнота сформированности собственных нравственных установок, недостаток жизненного опыта, повышенная эмоциональность, внушаемость, зависимость поведения от оценок ближайшего окружения. Но все эти особенности не порождают преступное поведение.

"Определяющую роль здесь играет формирующаяся система ценностей личности, собственная социальная практика, образцы поведения, усвоенные в семье и ближайшем окружении", - сказала Голубкова, добавив, что свойственные возрасту особенности усиливают их значение. Например, один подросток из разведенной семьи под уговорами отца совершил кражу.