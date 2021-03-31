Россиянина в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Китая

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Гражданин России в тяжелом состоянии был экстренно эвакуирован из Китая 25 марта. Об этом в среду сообщило посольство РФ в КНР.

"25 марта посольством РФ во взаимодействии с Росавиацией, ПАО "Аэрофлот" и Центром санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Национального медико-хирургического Центра им. Н. И. Пирогова осуществлены мероприятия по медицинской эвакуации на родину гражданина Российской Федерации, находившегося в тяжелом состоянии в медицинском учреждении Пекина", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

Как указывается, при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф был согласован прилет из Москвы двух специалистов центра для сопровождения и поддержки жизнеобеспечения больного в полете. По прибытии в Москву гражданина доставили в городскую клиническую больницу № 40 в поселке Коммунарка, сказано в заявлении дипмиссии.

Других деталей пока не приводится.