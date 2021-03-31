В Крыму до конца года завершат строительство и ремонт почти 120 учреждений образования

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Строительные и ремонтные работы будут завершены в текущем году на 117 объектах - школах и детских садах в Крыму, сообщил в среду на заседании Госсовета региона председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

"В текущем году мы должны завершить строительные и ремонтные работы по 117 объектам, - сказал Гоцанюк. - В 2021 году в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя начнутся строительно-монтажные работы по 31 детскому саду на общее количество 5 960 мест и по восьми школам на 4 314 мест".

Председатель совмина отметил, что стоимость новых объектов превышает 12 млрд рублей. Власти Крыма также рассчитывают в текущем году завершить проектирование работ по 26 детским садам и шести школам.

По словам Гоцанюка, предпринимаемые меры позволят уменьшить очередность в детские сады и долю школьников, занимающихся во вторую смену, до 4,2%.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что до воссоединения полуострова с Россией в очереди в детские сады находилось по меньшей мере 60 тыс. детей. "Сейчас большинство регионов Крыма не имеют очередей. Это результат нашей совместной работы за семь лет. В ближайшие два-три года мы должны закрыть этот глобальный вопрос, который достался нам в наследство", - отметил Константинов.