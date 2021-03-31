ЗАГСы Калуги с 1 апреля вернутся к обычному режиму работы

ТАСС, 31 марта. Управление ЗАГС Калуги возобновит работу в штатном режиме с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы Калуги в среду.

В связи с ограничениями из-за пандемии с октября 2020 года Управление принимало жителей Калуги после подачи заявления и предварительной записи по телефону.

"Управление ЗАГС города Калуги с 1 апреля 2021 года прием граждан осуществляет в обычном режиме. За получением услуг можно обращаться непосредственно в управление ЗАГС города Калуги (без предварительной записи по телефону)", - говорится в сообщении.

В Калужской области зарегистрировано более 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровели более 30 тыс. человек, умер 281.