Песков: исправить ситуацию с сокращением русского населения в России пока не получается

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Кремль обеспокоен ситуацией с сокращением русского населения в стране, но по объективным причинам выправить ситуацию пока не получается. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в ряде СМИ о такой динамике.

"Это безусловно проблема. В целом демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Принимаются весьма интенсивные меры, чтобы эти демографические ямы минимальным образом сказывались. Но демография - штука очень хитрая, и пока по объективным причинам полностью ситуацию выправить не получается", - констатировал Песков, заметив, что в разных регионах страны различная демографическая динамика.

По его словам, в Кремле отдельно не анализировали, почему происходит активное сокращение именно русского населения. "Я не знаю, в Кремле какого-то глубокого анализа этого не было", - сказал пресс-секретарь президента.