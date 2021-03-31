Матвиенко выразила недоумение в связи с выбором песни для "Евровидения"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу песни, которая будет исполнена на конкурсе "Евровидение" участницей от России, она предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проводится голосование по выбору песни.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это", - сказала Матвиенко.

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что в регионах возмущены выбранной песней. "Откровенно сказать, многих россиян удивил выбор исполнительницы. Удивила не ее национальность, на что делают упор в прозападных СМИ, <...> удивила даже не ее внешность, но удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин", - сказала Афанасьева, подчеркнув, что в песне отсутствует всякий смысл.

Она предложила пригласить руководство Первого канала в Совет Федерации на день регионов, "чтобы они посмотрели, что такое русская душа и какие концерты нужно показывать на мировых конкурсах".

Спикер Совфеда предложила сенатору Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура голосования. "Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала Матвиенко.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина"). Она выступит в первом полуфинале смотра 18 мая.