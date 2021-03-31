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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян в апреле

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, месяц будет дождливым
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Избыток осадков в апреле прогнозируется в Северо-Западном, Уральском федеральных округах, Хабаровске, Якутии и Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Избыток осадков прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, в северных регионах Уральского федерального округа и на огромной территории - центр Хабаровского края, Якутия, Красноярский край", - сказал он.

По словам Вильфанда, еще в ряде регионов, напротив, ожидается дефицит осадков в апреле.

"На юге европейской России, самый юг Центрального федерального округа, Южный федеральный округ, Краснодарский край, Ставрополье, Нижняя Волга, здесь прогнозируется дефицит осадков. Дефицит осадков прогнозируется и на севере Красноярского края, и в самых южных районах азиатской части страны: это и Тува, и Забайкалье", - сообщил он.

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