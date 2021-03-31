СФ одобрил законы о штрафе до 5 млн и лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление ветеранов.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) устанавливается ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором". Также вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны, в том числе через СМИ и интернет. В обоих случаях предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Действующая редакция КоАП предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей за распространение неуважительных сведений о днях воинской славы и памятных датах России, публичное осквернение символов воинской славы России. Эта норма дополняется положениями о "публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны", в том числе через СМИ и интернет. Штраф будет увеличен, он составит от 3 млн до 5 млн рублей.

Уголовное наказание

В Уголовном кодексе (УК) вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, "оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны". Такое преступление повлечет за собой штраф в размере до 3 млн рублей или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет. Также до пяти лет увеличивается срок принудительных работ и срок лишения права занимать ряд должностей.

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны наказываются штрафом в размере до 3 млн рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы - до пяти лет с дисквалификацией по ряду должностей на такой же срок.

Согласно действующей редакции УК, штрафы за это составляют до 300 тыс. рублей и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно. Предусмотренные сейчас сроки лишения свободы до трех лет и до пяти лет при наличии отягчающих обстоятельств предлагается сохранить.

Как отметил зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, принятие изменений позволит создать дополнительные меры противодействия посягательству на историческую правду, так как Конституцией РФ установлено, что Россия чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. Кроме того, согласно основному закону страны, умаление значения подвига народов при защите Отечества не допускается.