СФ одобрил закон о повышении штрафов за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об увеличении штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, таких как конопля.

Соответствующие изменения вносятся в статью 10. 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающую ответственность за непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания. Штрафы повышаются с 1,5-2 тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, поправки вносятся в статью КоАП о непринятии должностным лицом мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, а также мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, в составе которых есть наркотики. Закон повышает штрафы за такое правонарушение и устанавливает их в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 4 тыс. рублей).

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры, без признаков уголовно наказуемого деяния повлечет за собой штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток (сейчас от 1,5 тыс. до 4 тыс. с административным арестом).

Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, анализ правоприменительной практики за последние три года показал, что количество таких административных дел растет из года в год "в связи с тем, что штрафы незначительные". "Поэтому в качестве решения предложено увеличить санкции", - сказал он.