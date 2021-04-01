Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года

Индексация пенсий, российский софт для техники и изменения в экзаменах на водительские права

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2021 года и коснутся многих россиян.

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Возобновление авиасообщения С 1 апреля на взаимной основе снова можно будет летать в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Также увеличится количество регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ. А международные перелеты возобновятся еще из 13 аэропортов России. Индексация пенсий С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%, средний размер составит 10 183 рубля. Получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Перерасчет размера выплаты на ребенка С 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Она может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.Семьям, которые обратятся за пособием после 1 апреля 2021 года впервые, оно будет назначено на 12-месячный период уже с учетом новых требований. Те, кому выплата была назначена ранее на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в любое время после истечения этого периода. Органы соцзащиты проверят доход и имущество, после чего назначат новый размер. Кроме того, по решению Минтруда опекуны детей с трех до семи лет будут получать дополнительные выплаты. Изменения в экзамене на водительские права

С 1 апреля из экзамена исключат так называемую площадку для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на площадке. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки. Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. При проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Кроме того, в новом регламенте прописана возможность выдачи водительских прав несовершеннолетним, с 16 лет. Новый порядок записи в первый класс С 1 апреля подать заявление для зачисления ребенка в первый класс можно в два этапа: первый продлится с 1 апреля до 30 июня, второй — с 6 июля до 5 сентября. Во время первого этапа можно заявить ребенка только в школы, прикрепленные к району проживания семьи, на втором этапе можно подать заявление и в школы других районов при условии наличия там мест. Также теперь не могут отказать в приеме детям, чьи старшие братья или сестры уже учатся в той же школе.

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