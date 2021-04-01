{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года
Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года
Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года
Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года
Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года

Что изменится в жизни россиян с апреля 2021 года

© Михаил Метцель/ТАСС
Индексация пенсий, российский софт для техники и изменения в экзаменах на водительские права

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2021 года и коснутся многих россиян.

Спецпроект на тему
Карта стран, полностью или частично открывших свои границы для россиян Регулярно обновляемый интерактивный инструмент, который поможет вам спланировать перелет
Карта стран, полностью или частично открывших свои границы для россиян

Возобновление авиасообщения

С 1 апреля на взаимной основе снова можно будет летать в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Также увеличится количество регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ. А международные перелеты возобновятся еще из 13 аэропортов России.

Индексация пенсий

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%, средний размер составит 10 183 рубля. Получателями социальных пенсий являются граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Перерасчет размера выплаты на ребенка

С 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Она может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.Семьям, которые обратятся за пособием после 1 апреля 2021 года впервые, оно будет назначено на 12-месячный период уже с учетом новых требований. Те, кому выплата была назначена ранее на 12 месяцев, могут обратиться за ее назначением в любое время после истечения этого периода. Органы соцзащиты проверят доход и имущество, после чего назначат новый размер. Кроме того, по решению Минтруда опекуны детей с трех до семи лет будут получать дополнительные выплаты.

Изменения в экзамене на водительские права

На эту тему
"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?
"Площадки" не будет. Как изменятся экзамены на водительские права?

С 1 апреля из экзамена исключат так называемую площадку для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, где будут показывать элементы, которые раньше проверялись на площадке. Для элементов, которые нельзя выполнить в условиях города, предусмотрены закрытые площадки и автодромы, преимущественно за пределами жилой застройки.

Практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов. 

При проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Кроме того, в новом регламенте прописана возможность выдачи водительских прав несовершеннолетним, с 16 лет.

Новый порядок записи в первый класс

С 1 апреля подать заявление для зачисления ребенка в первый класс можно в два этапа: первый продлится с 1 апреля до 30 июня, второй — с 6 июля до 5 сентября. Во время первого этапа можно заявить ребенка только в школы, прикрепленные к району проживания семьи, на втором этапе можно подать заявление и в школы других районов при условии наличия там мест. Также теперь не могут отказать в приеме детям, чьи старшие братья или сестры уже учатся в той же школе.

На эту тему
Что обязательная маркировка расскажет покупателю о товаре? Узнаем с помощью смартфона
Что обязательная маркировка расскажет покупателю о товаре?

Дистанционная работа для пожилых по рекомендации

С 1 апреля перевод на дистанционный режим работников в возрасте 65 лет и старше становится в России не обязательным, а рекомендательным.

Маркировка пива

С 1 апреля начинается эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года.

Единая минимальная цена на сигареты

С 1 апреля вступает в силу закон, устанавливающий минимальную цену табачной продукции. Она будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Обязательная предустановка отечественного софта

1 апреля вступит в силу закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры со Smart TV. От производителей потребуется установить на гаджеты 16 видов программного обеспечения, в том числе мобильные приложения "Лаборатории Касперского", Mail.ru Group, "Яндекса", компании "Новые облачные технологии", "Госуслуги" и платежной системы "Мир".

Режим самоизоляции для граждан от 65 лет стал рекомендательным в части регионов с 1 апреля
Читать полностью