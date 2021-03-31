В Петербурге за время пандемии практически удвоилось число малоимущих семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Число малоимущих семей в Санкт-Петербурге из-за пандемии выросло почти в два раза. Об этом сообщила в среду уполномоченный по правам ребенка в городе Анна Митянина.

Согласно данным, представленным Митяниной во время доклада на пленарном заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 2019 году в Петербурге числилось 52 437 малоимущих семей. В 2020 году их число возросло до 94 712.

"Резко возросло количество малоимущих семей, в них воспитывается почти 160 тыс. детей. Печальная статистика характерна для всей страны. Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов", - отметила Митянина.

По ее словам, смягчить последствия ограничительных мер помогли деньги, которые были выделены правительством в качестве дополнительных мер социальной поддержки. Большая их часть была предназначена семьям с детьми, отметила омбудсмен.